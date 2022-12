Aus Auto fotografiert und verfolgt – Expertin: „Das war ein Übergriff“

„ Da ist genauer hinzuschauen: Wie können wir junge Menschen vor solchen weiteren Übergriffen schützen? ” — Petra Fischnaller, Frauenhausdienst Meran

Vertrauenspersonen informieren, Behörden einschalten

Situation könnte auch gefährlich werden

Mädchen müssen wissen: Ihr habt das Recht euch zu wehren

„Einen Ratschlag, der für alle gilt, gibt es nicht“, sagt Petra Fischnaller. „Jede Frau ist anders und reagiert anders.“ Die beiden Mädchen aus Kaltern hätten jedenfalls vieles richtig gemacht: „Zu signalisieren: ,Ich will das nicht‘, ist gut. Gut ist auch, sich aus Situation zu entfernen.“ Ob es richtig sei, in einer solchen Bedrohungssituationen nach Hause zu gehen und Täter möglicherweise dorthin zu locken, sei schwierig zu sagen, meint sie: „Es sollte jedenfalls ein Ort sein, wo man sich sicher fühlt – das kann auch die nächste Bar sein oder ein Platz, wo andere Menschen sind.“Der Vorfall sei eine Art Machtspiel gewesen. Fischnaller: „Ich signalisiere dir, dass ich dich in der Hand und unter Kontrolle habe.“ Die Mädchen seien verängstigt gewesen: „Das war eindeutig eine Grenzverletzung, ein Übergriff. Da ist genauer hinzuschauen: Wie können wir junge Menschen vor solchen weiteren Übergriffen schützen?“Sie rät Betroffenen: „Holt euch Hilfe, damit ihr nicht alleine seid!“ Oft trauten sich junge Mädchen das nicht, verfielen in eine Art Starre, fühlten sich isoliert. „Viele glauben, es passiere nur ihnen.“ Sie rät, Passanten um Hilfe zu bitten – so konkret wie möglich: „Man sollte es direkt sagen: Im Auto da sitzen 2 Männer: Können Sie uns helfen und die Polizei rufen?“Solche Fälle den Behörden zu melden, sei immer wichtig. „Das erste nach einem solchen Vorfall ist: Vertrauenspersonen hinzuziehen – wie es auch im aktuellen Fall gemacht worden ist. Die Mädchen haben ihre Eltern benachrichtiget, die die weiteren Schritte eingeleitet haben.“Gerade Mädchen und junge Frauen machten häufig die Erfahrung, dass sie nicht ernst genommen würden: „Ich kann nur raten: Wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr euch unwohl fühlt, hört auf euer Bauchgefühl. Eine Situation wie die in Kaltern ist auf jeden Fall bedrohlich und kann auch gefährlich werden. Weglaufen und Hilfe holen waren gute Reaktionen der Betroffen. Und auch darüber zu reden. Man sollte so etwas nicht für sich behalten. Auf diese Weise erhält man auch Klarheit: Und wie sich gezeigt hat, gab es offenbar auch andere Betroffene. Mehr Hinweise führen eher dazu, dass die Täter gefunden werden.“An die Gesellschaft richtet Fischnaller einen klaren Appell: „Es ist wichtig zu unterstreichen: Man muss Mädchen und jungen Frauen glauben: Das, was sie erzählen, ist wichtig und richtig. Wir vom Frauenhausdienst würden uns wünschen, dass das alle tun.“ Sonst stünden Betroffene alleine da, ohne Unterstützung. „Das kann schlimm ausgehen. Wird einer von Gewalt betroffenen Frau nicht geglaubt, sagt sie vielleicht bei einem zweiten Vorfall nichts mehr. Sie zieht sich zurück und ist isoliert.“ Gerade das sei es, was Täter durchsetzen möchten: „Dass Frauen kein soziales Umfeld mehr haben, das ihnen glaubt. Das sehen wir in Gewaltsituationen häufig.“Der Frauenhausdienst bietet in Zusammenarbeit mit Schulen Präventions-Workshops für Mädchen ab der 3. Mittelschule an: „Wir gehen dabei gezielt auf Situationen ein, damit die Mädchen zu spüren lernen, wo ihre Grenzen liegen, und, was sie tun können, wenn diese verletzt werden: Selbstwertgefühl und Solidarität untereinander festigen; lernen, Nein zu sagen. Mädchen müssen wissen: Sie haben das Recht sich zu wehren.“In solchen Kursen berichteten Mädchen immer wieder davon, dass sie von Fremden fotografiert würden. „Das verletzt die Privatsphäre. Was macht der Mann mit den Fotos? Was will der von mir? Solche Fragen kommen immer wieder in Workshops vor. Mädchen erleben leider oft, dass ihre Erfahrungen bagatellisiert werden. Wir wissen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen fast täglich passiert. Darum muss man auch darüber sprechen.“