Aus der Hölle von Mariupol: Ivan Luca Vavassori kehrt heim

Ein Foto vor dem Krieg - Foto: © ANSA / FACEBOOK VAVASSORI / 111

Mit hohem Fieber und Wunden war er ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er russische Angriffe überlebt hatte. Weil weder Familie noch Freunde ihn erreicht hatten, hatte es große Sorgen in Italien gegeben, er sei gefallen. Vavassori war in Russland geboren und von einem piemontesischen Ehepaar adoptiert worden: Sein Adoptivvater Pietro Vavassori ist ein Logistikunternehmer, seine Mutter Alessandra Sgarella war 1997 von der 'ndrangheta entführt worden und 2011 einer Krankheit erlegen, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.Ivan Luca spielte in der Serie C für Legnano, Pro Patria und Bra und sammelte auch Erfahrungen in Bolivien mit der Mannschaft von Real Santa Cruz.Als der Ukraine-Krieg begann, gab er den Fußball auf, um auf eigene Kosten in den Kampf zu ziehen und sich der „Ukrainischen Internationalen Verteidigungslegion“ anzuschließen. Er wurde „Commander Rome“ oder „Black Eagle“ genannt, weil er offenbar die Angewohnheit hatte, ein schwarzes Band um das Magazin seines Maschinengewehrs zu legen, und behauptete, weitere militärische Erfahrungen in der Fremdenlegion gesammelt zu haben.