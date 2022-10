Auto komplett ausgebrannt

Foto: © FF Kastelbell

Erst gestern kam es in Flaas zu einem Fahrzeugbrand – das Fahrzeug brannte komplett aus ( Mehr dazu lesen Sie hier ).Am heutigen Donnerstag kam es zum nächsten Fahrzeugbrand: Beim Eintreffen der Feuerwehr von Kastelbell stand ein Pkw bereits vollständig in Brand.Der Fahrer schaffte es noch rechtzeitig sein Fahrzeug anzuhalten und konnte sich in Sicherheit bringen.Die Feuerwehrleute von Kastelbell konnten den Brand rasch löschen und eine Ausbreitung auf den naheliegenden Wald verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.