Sarnthein: Diebe brechen in Garage ein und stehlen Auto

Bettina Manfra wurde im Jahr 2017 zur „Zett“-Miss Südtirol gekürt. - Foto: © Helmut Amort

Das Automodell, ein Seat Ibiza, das in der vergangenen Nacht gestohlen wurde, gehört zur unteren Preisklasse. „Wenn sie einen großen BMW oder Porsche gestohlen hätten, würde ich die Diebe verstehen“, sagt „Zett“-Miss Südtirol 2017 Bettina Manfra zu STOL. „Aber wer stiehlt schon einen Seat Ibiza?“Die Familie steht vor einem Rätsel. Die Gegenstände, die der Vater im Auto hatte, waren auch nicht wertvoll. Wieso ist das Auto also weg?Der Vater glaubt, die Antwort zu kennen. Seiner Meinung nach wollten die Diebe in sein Haus neben dem Schwimmbad in Sarnthein einbrechen. Als sie das Garagentor aufgebrochen hatten, dachten die Einbrecher, sie wären bereits im Haus. „Mein Vater hatte die Innentür, die zur Wohnung führt, aber abgesperrt. Die massive Tür konnten die Einbrecher wahrscheinlich nicht aufbrechen“, erzählt Tochter Bettina.„Mein Vater arbeitet beim Busunternehmen SASA in Bozen und ist auf das Auto angewiesen, weil er oft auch in der Nacht arbeiten muss. So war es auch am Samstag. Er wollte um 3 Uhr in der Früh los. Es waren aber keine wertvollen Gegenstände im Auto“, erzählt Bettina.Er habe den Autoschlüssel im Auto gelassen, da er früh losmusste, das Garagentor geschlossen war und sich nicht viel dabei dachte. Als er in der Früh zur Arbeit fahren wollte, war das Garagentor offen und das Auto weg.„Ich glaube, die Einbrecher kamen nicht, wie ursprünglich geplant, ins Haus und sahen dann zufällig die Autoschlüssel im Auto. Sie beschlossen also kurzerhand, mit dem Auto zu fliehen. Eine Verkehrskamera am Dorfeingang zeigt, wie das Auto um 1.10 Uhr das Dorf verlässt. Leider kann man nicht erkennen, wohin das Auto gefahren ist – ob Richtung Bozen oder Penser Joch“, erzählt Bettina.„Am Tag danach haben wir bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Wir suchen gerade noch nach Videomaterial, das uns verrät, wohin die Diebe mit dem Auto gefahren sind. Videomaterial ist aber nicht leicht zu finden“, so Bettina. Auf Facebook bittet sie deswegen mögliche Zeugen um Hinweise.Ob die Tat geplant war, könne sie nicht sagen. Normalerweise übernachtet ihr Hund oft bei ihrem Vater. In der besagten Nacht aber nicht. Das hätten die Einbrecher wahrscheinlich beobachtet. Komisch ist auch, dass Diebe vor rund 2 Wochen ein Motorrad nicht weit von uns entfernt gestohlen hatten.Bettina Manfra und ihr Vater hoffen jetzt, dass das Auto schnell gefunden wird. „Der Wert des Autos ist nicht hoch, aber mein Vater ist auf das Auto angewiesen – er braucht es für die Arbeit“, sagt die „Zett“-Miss Südtirol 2017. „Wir verstehen den Sinn hinter dem Diebstahl nicht.“