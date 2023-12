Autobahn: 2 Feuerwehreinsätze innerhalb weniger Kilometer

Ein zweiter Brand konnte verhindert werden

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet um 8.30 Uhr ein Auto auf der Autobahn südlich von Neumarkt in Brand. Auf Kilometer 108 der Südspur der Autobahn, etwa auf Höhe südlich der Industriezone von Kurtatsch, begann es aus der Motorhaube des Wagens zu rauchen.Als die Personen anhielten und ausstiegen, um unter der Motorhaube nach der Rauchursache zu suchen, schlugen ihnen bereits Flammen entgegen. Die 4 Touristen aus La Spezia konnten sich und ihr Hab und Gut retten und blieben unverletzt.Als die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Wehrleute machten sich umgehend an die Löscharbeiten.Kurze Zeit später wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Einsatz etwa 3 Kilometer weiter südlich, bei Kilometer 111 der Autobahn, gerufen. Ein Lastwagenfahrer hatte einen Radlagerschaden am Lastwagen bemerkt.In der Parkhaltebucht hatte der Fahrer die Feuerwehr informiert und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, mit dem eigenen Feuerlöscher einen Brand zu verhindern.Laut Berufsfeuerwehr Bozen ist dies die richtige Vorgehensweise um zu verhindern, dass ein Lagerschaden zum Brand gerät. Die Wehrleute kühlten die betreffende Stelle mit Wasser, während der Fahrer den Firmenmechaniker rief.Beide Einsätze sind inzwischen beendet.