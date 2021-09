Autofreier Radtag auf die Mendel am kommenden Samstag

Auch heuer haben die Umweltgruppen Eppan und Kaltern, die beiden Klimabündnis-Gemeinden Eppan und Kaltern sowie der Dachverband für Natur- und Umweltschutz beschlossen, ein sichtbares Zeichen zum aktiven Klimaschutz zu setzen und die Straße auf den Mendelpass den ganzen Tag lang (von 9.00 bis 16.30 Uhr) für den motorisierten Verkehr zu sperren. Mit dabei ist auch der Tourismusverein Nonstal/Gemeinde Ruffrè in Zusammenarbeit mit Associazione Amici della Terra.Freie Fahrt hingegen haben alle Radfahrer und Radfahrerinnen, die die Passstraße einen ganzen Tag lang ungestört und sicher benützen und genießen können. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.Den Initiatoren des Radtages auf die Mendel geht es aber vor allem darum, mit dieser Aktion ein Zeichen zu setzen und der Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen, dass in vielen Fällen auf das Auto verzichtet werden kann. Zudem ist die Einschränkung des Verkehrsaufkommens und der Verzicht auf unnötige Autofahrten ein aktiver und überaus wichtiger Schritt in Richtung effizienter Klimaschutz.Aufgrund der andauernden Corona-Zeit wird es leider keine Erfrischungsstände und kein Klimaquiz geben.SelbstversorgungTeilnahme auf eigene Verantwortung und im Rahmen der Covid-19-MaßnahmenFahrverhalten der Straßenverkehrsordnung anpassen (mind. 1 Meter Abstand zueinander halten)Angemessene Geschwindigkeit in AbfahrtHelmtragen empfohlenAuto nicht beim Maxicenter parkenabsolutes Verbot von SeifenkistenKeine Haftung der Organisatoren für evtl. Unfälle, Verletzungen und/oder Sachschäden vor, während und nach Ablauf der Veranstaltung.

