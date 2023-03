Autor Lenz Koppelstätter: der Kosmopolit

Im neuen „Dolomiten-Magazin“ finden Sie wieder zahlreiche spannende Themen. - Foto: © karl.tschurtschentha

Gäste und Freizeittipps

Krimifans kennen ihn: den Südtiroler Autor Lenz Koppelstätter, der das sympathische Ermittlerduo Commissario Grauner und Ispettore Saltapepe ins Leben gerufen hat, dem er bereits 8 knifflige Mordfälle beschert hat. Ermittelt wird stets in Südtirol, wo der gebürtige Traminer seit mehr als 5 Jahren wieder lebt – gemeinsam mit seiner Familie.Mit seinen Krimis hat es Koppelstätter bereits auf die Bestsellerlisten geschafft. Nicht minder gut gelesen sind seine Reportagen, die der mittlerweile 40-Jährige regelmäßig für die Zeitschriften „GEO“ und „Salon“ schreibt und die ihn um die Welt führen. Mehr über Lenz Koppelstätter erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um Skivergnügen auf der Seiser Alm, die als sonnenverwöhntes Skigebiet im Herzen Südtirols gerade jetzt das schönste Winterfinale beschert.Gäste in der neuen Ausgabe sind das Ski-Ass Florian Schieder aus Kastelruth (In Frage gestellt), die Brixner Komponistin und Musikprofessorin Manuela Kerer (Sonntagsfrühstück), die russische Anti-Putin-Band Pussy Riot (Musik), die deutschen Sängerinnen Anita und Alexandra Hofmann (Schneidig & Schnulzig), die vierköpfige Südtiroler Band But Beautiful (Backstage) sowie der große deutsche Schauspieler Jan Josef Liefers (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zur ersten Frühlingswanderung dieses Jahres von Algung nach Vellau ein und Helmut Bachmann präsentiert einfache Kuchen – passend zur Fastenzeit, in der wir gerade stehen. Dazu gibt es zahlreiche Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Informationen aus der Hausapotheke, den Ratgeber für Haustiere u. v. m.