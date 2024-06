Autos beschädigt und Polizisten bedroht: 24-Jähriger ausgewiesen

„Ich zünde euch an“

Quästor ordnet Ausweisung an

Über die Notrufnummer 112 ging am späten Dienstagabend bei der Staatspolizei die Meldung ein, dass im Bozner Neustifter Weg ein Mann geparkte Autos beschädige.Sofort machte sich eine Streife auf den Weg zum Ort des Geschehens, wo sie den Mann inflagranti dabei erwischten, wie er sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte.Der Übeltäter wurde als 24-jähriger irakischer Staatsbürger identifziert, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, unter anderem wegen Drohungen, Körperverletzungen.Bei der Kontrolle geriet der Mann in Rage und obwohl die Polizisten mit allen Mitteln versuchten, ihn zu besänftigen, leistete er aggressiven Widerstand . Nicht nur versuchte weiterhin Autos zu beschädigen, sondern begann auch die Polizisten wild zu schimpfen und drohte, „dass er sie büßen lassen und sie in Brand stecken werde.“Nur mit größter Mühe konnten die Staatspolizisten den 24-Jährigen festnehmen und ins Polizeipräsidium bringen, wo er wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eines Amtsträgers bei den Justizbehörden angezeigt wurde. Zudem hat Quästor Paolo Sartori eine Ausweisungsverfügung gegen ihn unterzeichnet.