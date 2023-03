Bäcker und Konditoren: erfolgreiche Spendenaktionen

Der Reinerlös kommt den Hilfsmaßnahmen von Südtirol hilft und der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft zugute.Ein großes Danke geht an die 20 Südtiroler Bäckereien, die mit insgesamt 6450 Euro und an die 14 Südtiroler Konditoreien, die mit 3.370 Euro die Aktionen getragen haben. Vor kurzem erfolgte die entsprechende Scheckübergabe mit den jeweiligen Spendensummen. Anwesend waren Josef Andreas Haspinger, Zentralratspräsident Vinzenzgemeinschaft, der Präsident von Südtirol hilft, Heiner Feuer, der Präsident der Konditoren im hds, Paul Wojnar, und der Landesinnungsmeister der Bäcker im hds, Johann Trenker.„Die Spendeneinnahmen haben alle Erwartungen übertroffen“, zeigten sich die Verantwortlichen erfreut. „Wir werden auch heuer unser soziales Engagement für einen wohltätigen Zweck weiterführen“, kündigen die Bäcker und Konditoren an.