Bär erneut nahe Marling gesichtet

Wie der Bauernbund in einer Aussendung mitteilt, waren es 2 Wanderer, die dem Raubtier im Wald begegneten und den Bären sogar fotografierten. Der Bär befindet sich also nach wie vor in der Gegend.„Die Leute sind in heller Aufregung, weil der Bär nicht weggezogen ist“, so der Bauernbund. Und das nicht ohne Grund: Wie berichtet , hatte der Bär in der Nacht auf Montag den Flatscherhof oberhalb von Marling heimgesucht und mehrere Ziegen und einen Ziegenbock gerissen. Einige Tiere aus der versprengten Herde waren seitdem abgängig. Auch in der Nacht auf Dienstag streifte der Bär über die Felder rund um den Flatscherhof und durchwühlte den Müll.Am gestrigen Mittwochnachmittag schließlich wurde einer der vermissten Böcke entdeckt. Auch dieser wurde Opfer des Bären. Wie Raich gegenüber STOL erzählt, fand man den Kadaver etwa 2 Kilometer oberhalb des Hofes.

