Bär in der Gemeinde Lana?

In einer Obstwiese am Zollweghof wurde am Samstagnachmittag eine schockierende Entdeckung gemacht: Eine Spur, bei welcher es sich um den Abdruck einer Bärentatze handeln könnte, wurde gesichtet.Tiere wurden am Zollweghof glücklicherweise keine gerissen. Die 10 Ziegen konnten rechtzeitig eingesperrt werden. Das Raubtier soll neben der Spur allerdings seine Exkremente im Weinacker hinterlassen haben.Sollte die Spur wirklich die eines Bären sein, so handelt es sich nicht um jenen, der in den vergangenen Tagen bereits am Marlinger Berg gesichtet worden war. Der Marlinger Bär befindet sich derzeit laut Peilsender nämlich auf Trentiner Gebiet.Vor einigen Tagen hatte ein Bär am Flatscherhof oberhalb von Marling einige Ziegen und Schafe gerissen und eine Mülltonne ausgeräumt. Dabei konnte der Bär in der Nacht auch gefilmt werden:Im s+ Video hat sich auch der Bauer des Flatscherhofs zu den Vorfällen an seinem Hof geäußert.

