Bäuerlicher Notstandsfonds mit Spendenaufruf für den „Kaimblhof“

Der Stadel des „Kaimblhofes“ stand im Vollbrand. - Foto: © privat

In der Nacht auf Montag, den 21. November ist der Stadel des „Kaimblhofes“ in Lappach in der Gemeinde Mühlwald in Vollbrand geraten und bis auf die Grundmauern abgebrannt. ( STOL hat berichtet Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und das danebenliegende Wohngebäude verhindert werden.Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Auch 16 Rinder konnten noch rechtzeitig aus dem Stall in Sicherheit gebracht werden. Mehrere landwirtschaftliche Maschinen wurden allerdings zerstört.Der „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ will der betroffenen Familie beim Wiederaufbau helfen. Spenden können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ mit dem Kennwort „Kaimblhof – Lappach“ auf folgende Konten eingezahlt werden:Raiffeisen Landesbank IBAN IT30 D 03493 11600 000300011231Südtiroler Sparkasse IBAN IT67 D 06045 11600 000000034500Südtiroler Volksbank IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004Jeder gespendete Euro kommt voll und ganz der Familie vom „Kaimblhof“ zugute. Die Spenden an den „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ können von Privatpersonen und von Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.