Bahnlinie Meran-Bozen am Sonntag unterbrochen

Alle Züge mit Abfahrt in Bozen zwischen 9:01 Uhr und 14:01 Uhr sowie alle Züge mit Abfahrt in Meran zwischen 9:16 Uhr und 14:16 Uhr werden durch Busse ersetzt.Zur Verfügung stehen stündlich jeweils 2 Ersatzbusse: Einer fährt als Expressbus über die Schnellstraße MeBo und bedient nur die Haltestellen Bozen Bahnhof (Haltestelle in der Garibaldistraße), Untermais Bahnhof und Meran Bahnhof.Der zweite Ersatzbus hält bei den Bahnhöfen entlang der gewohnten Route mit folgenden Ausnahmen: In Siebeneich halten die Ersatzbusse bei der Schule, in Gargazon im Dorfzentrum. Nicht bedient werden die Zughaltestellen Kaiserau und Bozen Süd. In den Bussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.Alle aktuellen Fahrpläne und Infos auf der Webseite und App südtirolmobil.