Balkonbrand in Bozen rasch gelöscht – Einsatz wegen „Gasgeruch“

3 Balkone eines Wohnhauses im Maria-Heim-Weg waren in Brand geraten.

Alarmierungen in der Reschenstraße

Die Berufsfeuerwehr von Bozen hat eine einsatzreiche Nacht hinter sich: Um 23 Uhr brannten am Matteottiplatz 3 Fahrzeuge ab , gegen 4 Uhr in der Früh wurde die Feuerwehr hingegen zu einem Balkonbrand gerufen.Im Maria-Heim-Weg in Bozen entfachte sich am Balkon eines Wohnhauses im 2. Stock ein Feuer, da jemand einen Zigarettenstummel in einen Blumentopf geworfen hatte. Dieser fiel auf eine darunterliegende Markise, die ebenfalls Feuer fing. Insgesamt brannten laut Angaben der Berufsfeuerwehr am Ende 3 Balkone.Die Wehrleute rückten mit der Drehleiter aus und konnten das Feuer in kurzer Zeit löschen.Besorgte Bürger alarmierten in der Nacht mehrmals die Feuerwehr, weil sie Feuer in den nahegelegenen Feldern sahen. Es handelte sich dabei aber um große Kerzen, die zum Frostschutz in den Obstwiesen aufgestellt wurden.Später meldeten sich weitere Bürger in der Reschenstraße bei der Feuerwehr, weil sie Gasgeruch wahrnahmen. Auch dieser ist aber auf den Frostschutz der Obstwiesen zurückzuführen, so die Berufsfeuerwehr. Weil die Bauern frostberegnet hatten und das Wasser sehr schwefelhaltig ist und auch danach riecht, nahmen Leute den Geruch fälschlicherweise als Gasgeruch wahr.