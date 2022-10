Bauernbund gewinnt EUSALP Energy Award 2022

Dem Trentino weit voraus

Die Landwirtschaft spielt bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Bauern liefern Holz und Gülle für die Strom- und Wärmeerzeugung, nutzen die Dachflächen für Photovoltaik und schaffen durch die Bewirtschaftung der Wiesen die Voraussetzung für die Speicherung von CO2. Gleichzeitig wird durch die landwirtschaftliche Produktion aber auch CO2 freigesetzt.Seit mehreren Jahren unterstützt der Südtiroler Bauernbund daher Bauern, die die Potentiale der erneuerbaren Energien nutzen, ihre Energieeffizienz steigern und gleichzeitig das Klima schützen möchten.„Die Abteilung Innovation & Energie bietet Informationen und persönliche technische Beratung zu den erneuerbaren Energien an. Zugleich fördert sie Innovationen und setzt Projekte zur Energieeffizienz und zur nachhaltigen Nutzung von Photovoltaik um, die letztlich der gesamten Gesellschaft zugutekommen“, erklärte Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler.Und das mit Erfolg: Bis 2020 wurden 2077 Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben in Südtirol installiert – das sind 4-mal so viel wie im Trentino.Um das Bewusstsein für erneuerbare Energien zu schärfen, bietet die Abteilung Innovation & Energie zudem laufend Exkursionen und Seminare an. „Seit 2015 hat die Abteilung über 40 Veranstaltungen mit 2400 Teilnehmern durchgeführt. Weiters gibt es laufend Beiträge in Zeitschriften, Umfragen, Broschüren und Merkblätter“, fasste Landesobmann-Stellvertreter Daniel Gasser zusammen.Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, sei der SBB in einem Netzwerk mit regionalen und internationalen Akteuren eingebunden.Für alle diese Initiativen hat der Südtiroler Bauernbund diese Woche den EUSALP Energy Award 2022 in der Kategorie „Kommunikation über die Energiewende und Sensibilisierung der Bürger“ erhalten. Der SBB war der einzige Preisträger aus Südtirol, freute sich der Leiter der Abteilung Innovation & Energie, Matthias Bertagnolli.Ein großes Lob kam von Flavio Ruffini, dem Leiter der Landesumweltagentur: „Es ist bemerkenswert, wie sich der Südtiroler Bauernbund um seine Mitglieder bemüht, sie in Energiefragen begleitet und für Zukunftsthemen sensibilisiert. Für seine Anstrengungen, dabei die gesamte Südtiroler Gesellschaft mitzunehmen, bedanke ich mich ausdrücklich.“Der Preis sei eine zusätzliche Motivation, die Energiewende weiter zu forcieren. „Im nächsten Jahr stellen wir allen Bauern ein digitales Online-Tool zur Verfügung, mit dem sie ihre individuellen Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz bewerten können. Zudem startet im Januar das Projekt zur Agri-Photovoltaik. Auch den Energiegemeinschaften wird im nächsten Jahr viel Platz eingeräumt. Und ein eigenes Projekt widmet sich der Nutzung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten zur Energie- und/oder Biokohleproduktion“, so Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner. Damit solle die heimische Landwirtschaft zur Vorreiterin in Sachen erneuerbare Energien werden, ergänzte Bertagnolli.