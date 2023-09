„Becher Willi“ wandert mit 89 Jahren zum 36. Mal auf Becherhaus

Komplimente vom Hüttenwirt

Das Becherhaus am Rande des Übertalferners auf der Südtiroler Seite der Stubaier Alpen ist mit seinen 3195 Metern über dem Meeresspiegel die höchstgelegene Hütte Südtirols. 1894 wurde es vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein unter dem Namen „Kaiserin-Elisabeth-Schutzhaus“ erreichtet. Der Name wurde einige Jahre später geändert.Seit vielen Jahren begrüßt das Becherhaus beinahe jedes Jahr einen besonderen Stammgast. Der aus Neustift bei Brixen stammende Willi Weissensteiner (89) begann aber nicht etwa im Jugendalter mit seinen Touren zum Becherhaus – erst mit 40 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Berge.Die anspruchsvolle Wanderung zum Becherhaus ist auch für geübte Alpinisten kein Spaziergang, geschweige denn für einen fast 90-Jährigen. Und doch meistert der nach wie vor fitte „Becher Willi“ den Aufstieg nach so vielen Jahren immer noch.Heute benötigt der 89-Jährige 7 Stunden für die Wanderung, bei der er 1725 Höhenmeter überwinden muss. Als er noch jünger war, erreichte er die Hütte bereits in 4 Stunden.Mit 40 Jahren war er zum ersten Mal Gast auf der Schutzhütte. Nun, viele Jahre später, wurde er am vergangenen Donnerstag zum 36. Mal auf dem Becherhaus willkommen geheißen.Empfangen wurde Weissensteiner an diesem schönen Augusttag vom Hüttenwirt Lukas Lantschner. Dieser zeigt sich beeindruckt: „Für diese große Leistung hat Willi wirklich Respekt verdient, herzlichen Glückwunsch“, so Lantschner.