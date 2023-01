Bedrohung gegen Brigitte Foppa: Verdächtiger ist ein 40-jähriger Vinschger

„Macht Mut, Anzeige zu erstatten“: Brigitte Foppa. - Foto: © Matteo Groppo

Foppa zeigt sich zufrieden. „Es war ein langer Weg, man braucht schon Durchhaltevermögen, aber es zeigt, dass es sich lohnt und macht hoffentlich all jenen Mut, die in einer ähnlichen Lage, aber unentschlossen sind, ob sie Anzeige erstatten sollen oder nicht.“Zu reagieren, sei auch „ein Statement als Gesellschaft: Es handelt sich schließlich um eine Straftat.“ Sie werde sich – wenn es zu einem Strafverfahren kommt – als Nebenklägerin einlassen.Vorerst hat der Tatverdächtige noch die Möglichkeit, eine Gegendarstellung vorzubringen. Wenn diese den stellvertretenden Leitenden Staatsanwalt Axel Bisignano nicht überzeugt, wird er Anklage erheben. Dem 40-Jährigen, der als mutmaßlicher Täter ins Visier geraten ist, wurde bereits Gelegenheit gegeben, sich zu rechtfertigen; bisher hat er aber geschwiegen.Wie berichtet, war Foppa Anfang 2021 durch eine wüste sexistische Aussage, die tief unter die Gürtellinie ging, auf Facebook beleidigt worden. Der User hatte seinen Kommentar unter einem Nickname abgegeben.Foppa erstattete Anzeige und gab den Ermittlern auch zweckdienliche Hinweise zur möglichen Identität des Users, doch eine Überprüfung schien vorerst nicht möglich, da Facebook die gesuchte IP-Adresse des Computers, von dem das Posting abgegangen war, nicht freigeben wollte. Die Ermittlung wäre fast eingestellt worden.Vieles, was laut italienischem Recht den Straftatbestand der üblen Nachrede erfüllt, wird in den USA noch als freie Meinungsäußerung eingestuft und ist dort demnach nicht strafbar. Da Facebook eine amerikanische Firma ist, handelte sie wohl diesen Grundsätzen entsprechend.Doch Staatsanwalt Bisignano gab nicht auf. Er stellte klar, dass es um mehr als um üble Nachrede gehe: Gegen den User werde auch wegen Bedrohung ermittelt. Daraufhin legte Facebook die IP-Adresse des Computers offen.Diese führte die Fahnder zum Computer einer Firma im Vinschgau – ein Computer, zu dem der tatverdächtige 40-Jährige problemlos Zugang gehabt haben soll, da er dessen Schwiegervater gehört.Der 40-Jährige ist unbescholten. Die Person, die sich hinter dem Nickname des bedrohlichen Postings verbarg, soll aber bereits in der Vergangenheit durch grenzwertige Kommentare aufgefallen sein. Dem Mann droht jetzt ein Strafverfahren wegen Bedrohung und übler Nachrede.