Beendigung der Quarantäne: Testen auch bei Apotheken und Hausärzten

Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der damit zusammenhängenden großen Nachfrage nach Tests zur Beendigung der Isolation ist es für den Südtiroler Sanitätsbetrieb derzeit nicht mehr möglich, zeitgerechte Termine in den eigenen Teststationen („Drive-in“) anzubieten.Die Tests zur Aufhebung der Isolation können aber auch in sehr vielen Apotheken, bei den allermeisten Haus- und Kinderärzten und in den Testzentren der durchgeführt werden können. Hierzu muss der Bürger das Schreiben des epidemiologischen Dienstes mit der Isolationsverordnung vorlegen, um festzustellen, ob die Isolationszeit beendet werden kann.Die negativen Testergebnisse müssen dem Sanitätsbetrieb von den Apotheken oder Haus- und Kinderärzten oder Testzentren übermittelt werden. Der Dienst für die epidemiologische Überwachung stellt daraufhin die offizielle Mitteilung der Isolationsbeendigung aus und lässt diese dem Bürger zukommen.Die Isolation kann nicht vor Ablauf der Isolationszeit beendet werden, die wiederum vom Gesundheitszustand und Impfstatus des Betroffenen abhängt:, kann nach 7 Tagen aus der Isolation entlassen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings Symptomfreiheit seit 3 Tagen, ein negativer PCR- oder Antigentest sowie die offizielle Mitteilung der Isolationsbeendigung des Südtiroler Sanitätsbetriebes.Liegt der Abschluss des, endet die Isolationszeit frühestens nach 10 Tagen. Auch in diesem Fall muss die betroffene Person seit 3 Tagen symptomfrei sein, über einen negativen PCR-Test oder einen negativen Antigentest und die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb ausgestellte Bestätigung verfügen.Werden die Tdurchgeführt, sind diese

