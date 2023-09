Bei Fußwallfahrt durch die Berge über die Schöpfung staunen

Die Pilgerwanderung nahm am Sonntag auf der Seiser Alm bei der Franziskuskirche in Compatsch ihren Anfang. Über das Schlernhaus und das Tierser Alpl ging es zur Antermoiahütte im Fassatal. Der Weg führt heute dann zur Kölnerhütte und über den Karersee nach Obereggen und von dort zum Ziel der Pilgerwanderung nach Maria Weißenstein.„Die täglichen Gottesdienste und besinnlichen Elemente auf den einzelnen Wegabschnitten tragen dazu bei, die Fußwallfahrt zu einem religiösen Erlebnis werden zu lassen und diese Tage auf die einzelnen Teilnehmenden wirken zu lassen“, erklärt Pilgerbegleiter Markus Moling. Moling ist ein Naturkenner, der es versteht, auf kleine Details am Wegesrand hinzuweisen und die Sinne zu schärfen für die Laute und Töne der Natur. Begleitet wird die Wanderung durch die ausgebildete Wanderleiterin und Counsellorin Anna Maria Obrist Gantioler.Heute ist die 25-köpfige Pilgergruppe von der Vajolethütte zum Karerpass aufgebrochen und wird morgen bis Obereggen weiterpilgern. Am Donnerstag werden die Pilgerinnen und Pilger Maria Weißenstein erreichen.