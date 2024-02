Bei Pferderennen gestürzt: Kaum noch Hoffnung für bekannten Meraner Jockey

Pastuszka befindet sich im Krankenhaus von Pisa, in das er nach einem Sturz während des Hinternisrennens auf der Rennbahn von San Rossore am Donnerstagnachmittag gebracht wurde.Er hatte gleich das Bewusstsein verloren, nachdem sein Pferd War Brave gestürzt war – und er mit diesem. Noch auf der Rennbahn wurde er notversorgt und dann auf schnellstem Weg ins örtliche Krankenhaus gebracht. Sein Zustand galt gleich als kritisch. Er musste intubiert werden, hatte schwere Kopf- und Brustverletzungen erlitten.Noch in der Nacht wurde er einer Operation unterzogen, doch sein Zustand gilt als hoffnungslos, heißt es laut Medienberichten.Pastuszka hat in seiner Karriere über 1200 Rennen bestritten, 130 davon gewonnen.