Benefiz-Galadinner mit Norbert Kostner und 4 Maturantinnen

Dieser Abend, welcher zum „Grande Finale“ des Forster Weihnachtswaldes im Zeichen der Gemeinnützigkeit steht, wird von 4 Schülerinnen der Landeshotelfachschule Kaiserhof im Rahmen ihres Maturaprojektes in Zusammenarbeit mit der Brauerei FORST konzipiert und organisiert.





Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht dabei das Thema der thailändischen Kulinarik, welches die Schülerinnen den Gästen in allen Bereichen näherbringen.Somit wird den Maturantinnen die große Chance geboten von einem Meister wie Chef Norbert Kostner zu lernen und sich inspirieren zu lassen. Projekte wie dieses dienen dazu Kreativität, eigenverantwortliches Arbeiten und Teamfähigkeit der Schülerinnen zu fördern und gleichzeitig Erlerntes in die Praxis umzusetzen.Die Gäste erwartet am 19:00 Uhr im Felsenkeller eine kulinarische Sensation mit Speisen wie sautiertes Lammgeschnetzeltes mit scharfem Thai-Basilikum und grünen Bohnen, Zackenbarsch mit cremigem rotem Curry und Kaffir-Limettenblättern und vieles mehr von mild bis scharf.

