Benno attackiert Mithäftling

Benno Neumairs Verhalten im Bozner Gefängnis wird am nächsten Verhandlungstag des Bozner Schwurgerichtes am 6. Juli zur Sprache kommen. 2 Vollzugsbeamte treten in den Zeugenstand. Sie werden zu einer Episode vom Juli 2021 aussagen. An dem Tag soll Benno Neumair einem anderen Häftling an die Kehle gegangen sein und ihn gewürgt haben.Am Dienstag hat die jüngste Verhandlung in dem Mordprozess stattgefunden. Das Liveticker-Protokoll dazu finden Sie hier.