Benno Neumair bleibt im Gefängnis

Neumairs Verteidiger hatten gegen den Haftbefehl Rekurs eingelegt. Der Kassationsgerichtshof in Rom hat diesen als unzulässig abgewiesen: Damit bleibt Benno Neumair in Untersuchungshaft.Zurzeit wird an einem psychiatrischen Gutachten gearbeitet, das klären soll, ob Neumair zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war.

