Benno Neumair: Kehle umschlossen, bis Mithäftling rot anlief

Inzwischen liegen dem Gericht die Unterlagen vor. Laut Bericht des Bozner Gefängnisses habe Benno Neumair einen Mithäftling in freundschaftlicher Absicht am Kopf berührt. Diesem dürfte die Geste aber missfallen haben, denn er packte Benno Neumair am Daumen, damit er aufhöre. Darauf reagierte wiederum Benno Neumair: Er habe mit seinem Arm die Kehle des Mithäftlings umschlossen und den Mann erst losgelassen, als dessen Gesicht rot angelaufen war.Benno Neumair hatte sich nach dem Vorfall sofort entschuldigt, beide Beteiligten wurden in der Krankenstation des Gefängnisses versorgt. Die Heilungsdauer für den Mithäftling betrug 3 Tage, für Benno Neumair 2 Tage. Für letzteren gab es aber auch disziplinarische Folgen: Ihm wurde für die Dauer von 10 Tagen untersagt,an sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Der Vorfall selbst wurde als schwerwiegend eingestuft – nicht zuletzt vor dem Hintergrund bzw. der Art der Straftaten, die Benno Neumair angelastet werden.Seine Verteidiger Flavio Moccia und Angelo Polo legten Beschwerde gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission ein. Ihr Mandant habe aus Notwehr gehandelt. Der Mithäftling habe dessen Daumen schmerzhaft verdreht. Auf die Aufforderung, ihn loszulassen, habe der Mann nicht reagiert. Benno Neumair habe den Mithäftling nur gepackt, um sich selbst zu verteidigen und sei in der Folge davon gelaufen, um dem anderen zu entkommen.Das Überwachungsgericht schloss jedoch – sowohl aufgrund der Ausführungen des Vollzugsbeamten, der den Vorfall über die Video-Überwachungsanlage mitverfolgt hatte, als auch aufgrund des ärztlichen Attests – aus, dass es sich um einen Fall von Notwehr gehandelt habe. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Indes soll vor dem Schwurgericht im Herbst ein Zeuge aussagen, der wohl Vorteilhafteres über Benno Neumairs Betragen im Gefängnis zu berichten haben dürfte: der bekannte Seelsorger Don Guido Todeschini, der Benno Neumair seit rund einem Jahr hinter Gittern spirituell betreut.Alle Berichte zum Mordfall Neumair/Perselli finden Sie hier.