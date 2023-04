Bergretter am Cevedale und der Königsspitze im Einsatz

Am Cevedale ist ein Bergsteiger um etwa 9.30 Uhr rund 30 Meter in eine Gletscherspalte gestürzt. Er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Er wurde von den Einsatzkräften der Bergrettung Martell geborgen und vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Tal geflogen.Dieselben Rettungsmannschaften wurden nur kurze Zeit später wegen eines Lawinenabgangs an der Königsspitze alarmiert. Zunächst war unklar, ob es Verschüttete gab. Nach einem ersten Absuchen des Gebietes gehen die Rettungskräfte davon aus, dass niemand.