Bergrettung rettet 10 Ziegen aus einer steilen Felswand - 3 Tiere verendet

In den vergangenen Tagen waren in Grissian bei Tisens 13 Ziegen entlaufen. Sie liefen Richtung Deutschnonsberg.Im Bereich Schönegg, etwa 150 Meter unterhalb des Kreuzes, kamen die Tiere in einer steilen Felswand weder vorwärts noch zurück.Der Fall wurde dem Amt für Jagd und Fischerei gemeldet, das daraufhin den Bergrettungsdienst um Hilfe bat, um einen Abschuss der Tiere zu verhindern.3 Tiere abgestürzt und verendet waren. Die restlichen 10 Ziegen konnten jedoch mithilfe von Seilsicherungen zwischen Montag und Dienstag aus der steilen Felswand lebend geborgen werden.Ohne die Hilfe der Einsatzkräfte des BRD wären wohl auch diese Tiere entweder abgestürzt oder verhungert.