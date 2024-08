Bergsteiger stürzt am Mont Blanc in den Tod

Herabstürzendes Gletschereis am Mont Blanc : Ein Toter, 4 Verletzte

Der höchste Berg der Alpen

Blick auf den Mont Blanc. - Foto: © APA/AFP (Archiv) / OLIVIER CHASSIGNOLE

Der alpine Rettungsdienst des norditalienischen Aostatals war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle von Courmayeur gebracht, teilten die Rettungseinheiten am Samstag mit.Die beiden Begleiter blieben unverletzt und wurden von der alpinen Rettung Entrèves, die den Vorfall untersucht, ins Tal gebracht, teilten die Behörden mit. Über die Herkunft des Todesopfers gab es vorerst keine Angaben.In den vergangenen Tagen haben sich wiederholt tödliche Unglücke am Mont Blanc ereignet. Beim Einsturz eines Teils eines Gletschers auf der französischen Seite des Mont-Blanc-Massivs war am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. 4 weitere Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. 7 weitere Bergsteiger konnten sich unverletzt retten ( STOL hat berichtet ).Der Mont Blanc ist wegen seiner Höhe von mehr als 4800 Metern den Wetterbedingungen extrem ausgesetzt. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.Der Mont Blanc an der Grenze zwischen Frankreich und Italien ist – laut aktuellen Berechnungen – mit 4805,59 Metern Höhe der höchste Berg der Alpen. Sowohl Frankreich als auch Italien haben Anteil an dem Berg, wobei der genaue Grenzverlauf seit langem umstritten ist.