Der Mann, der in Begleitung einer weiteren Person war, hatte gegen 20.30 Uhr die Rettung alarmiert, weil er nicht mehr weiterkam. Er wollte zur Mantua Hütte am Vioz (3535 Meter Höhe).Im Einsatz war der für den Nachtflug ausgestattete Notarzthubschrauber von Trentino Emergenza, der aber aufgrund des starken Windes den Einsatz abbrechen musste.Die Bergrettung erreichte schließlich die überforderten Alpinisten gegen 22 Uhr. Um 1 Uhr in der Nacht trafen sie unverletzt in der Hütte ein.