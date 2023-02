Beschwerde über nächtliche Militärhubschrauber-Flüge im Unterland

„Während für viele Südtiroler die Treibstoff- und Energiepreise erschreckende Ausmaße annehmen, scheint das italienische Heer Geld und Treibstoff im Überfluss zu haben. Auch der Umweltschutz ist für das Heer offenbar ein völliges Fremdwort, genauso wie die nächtliche Ruhe. Beinahe täglich kursieren Hubschrauber des Militärs im Unterland und wissen scheinbar nicht, wie sie sich die Zeit totschlagen sollen“, so Bezirksmajor Peter Frank.Südtirol sei wohlgemerkt kein Kriegsgebiet und das Südtiroler Unterland kein Spielplatz für das italienische Heer und allfällige Wehrsportspiele, steht in der Aussendung. Das italienische Militär verfüge nicht nur über unzählige Immobilien ohne konkreten Bedarf, sondern gehe auch mit den eigenen Ressourcen völlig verantwortungslos um, so der Schützenbezirk. Die nächtlichen Flüge hätten weder eine zivilschutztechnische noch eine militärische Berechtigung.„Diese sinnlosen Ausflugsflüge in den Abendstunden sind untragbar und gehören unmittelbar eingestellt. Landeshauptmann Arno Kompatscher soll nicht nur bei fragwürdigen Immobilien-Deals mit dem Heer kommunizieren, sondern auch hier endlich Tacheles sprechen. Weder das italienische Heer noch sonst jemand hat im Südtiroler Unterland Narrenfreiheit. Das Südtiroler Unterland wird durch Flughafen, Autobahn und Eisenbahn bereits genug belastet und hat keinen Bedarf an sinnlosen und ökologisch abseitigen Militärspielen“, sagt Peter Frank.