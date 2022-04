Bester Apfelsaft kommt aus Südtirol

Seit über 20 Jahren werden im Vorfeld der Messe „Ab Hof“ in Wieselburg (Niederösterreich) die besten Direktvermarkter in vielen verschiedenen Produktkategorien ausgezeichnet. Da Lebensmittel aus regionaler und bäuerlicher Herkunft zunehmend beliebter werden, gewinnen auch solche Prämierungen an Bedeutung und machen die bäuerliche Vielfalt erst so richtig sichtbar.Regelmäßig gehen Preise und Auszeichnungen auch an heimische Produzenten. Besonders erfolgreich war bei der heurigen Ausgabe der Messe „Ab Hof“ Matthias Sigmund vom Schwarzielhof in Feldthurns. Er hat die höchste Auszeichnung, die „Goldene Birne“, für den sortenreinen Apfelsaft „Pinova“ erhalten.„Der Pinova-Apfelsaft hat in allen 5 Bewertungskriterien die volle Punktezahl erreicht. Besonders hervorgehoben wurde von der Jury der fruchtig-zarte und anhaltende Geschmack“, freute sich der Jungbauer Matthias Sigmund aus Feldthurns.Neben dem Apfelsaft „Pinova“ gibt es noch die sortenreinen Säfte „Jonagold“, „Elstar“ und „Topaz“. Zudem produziert der Jungbauer aus den alten Sorten „Tiroler Spitzlederer“, „Weisser Rosmarin“ und „Steinpepping“ eine Cuvée. Die Apfelsäfte vom Schwarzielhof tragen das Siegel „Roter Hahn“, das für höchste heimische Qualität bei bäuerlichen Lebensmitteln steht. Diese wird regelmäßig bei Blindverkostungen geprüft. Bereits dort hat der sortenreine Apfelsaft „Pinova“ die höchste Auszeichnung „Qualitätsprodukt“ erhalten.