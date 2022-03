Bestürzung in Neumarkt: Unbekannter schießt auf Katze

Die Nachricht löste Bestürzung aus: „Wer macht so etwas? So etwas gehört angezeigt! Mir fehlen die Worte“: So heißt es in den Kommentaren.Zu diesem Zwischenfall war es am vergangenen Freitag gekommen. Es handelte sich um eine schöne, rote Katze. Der Besitzer hat auch ein Bild ins Netz gestellt, dazu die Röntgenaufnahme, die einen Einschuss nahe der Wirbelsäule zeigt.Katzen waren unlängst auch in Salurn Opfer von Gewalttaten, bei denen die Tiere unvorstellbaren Qualen ausgesetzt waren. Ihnen wurden die Krallen aus den Pfoten gerissen. Sheela, eines der gepeinigten Kätzchen, war auf dem Freilauf seinem Peiniger in die Hände geraten und mit blutverkrusteten Pfoten in die Wohnung zurückgekehrt.

