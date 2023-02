„Pfiati, mochs guat“ – Trauer und Bestürzung über Tod von Patrick Bernard

Begeisterter Sportler – Trainer der Mountainbike-Jugend

„Pat, du wersch ins fahln .. du fahlsch ins iaz schun. Pfiati, mochs guat.“ - Foto: © dynamikbiketeam

„Du fahlsch ins iaz schun“

Wie berichtet, kam es am Sonntagnachmittag zu einem tragischen Skiunfall: Auf der Mutegg-Piste auf der Schwemmalm, auf rund 2250 Metern Höhe, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skifahrer und einem Snowboardfahrer.Der Skifahrer, der 36-jährige Patrick Bernard aus Lana, verlor bei dem Sturz seinen Helm und zog sich schwerste Verletzungen an Kopf und Brustkorb zu. Er war zunächst zwar noch ansprechbar, starb kurze Zeit später aber noch direkt an der Unfallstelle.Der Snowboardfahrer aus Clès im Trentino wurde mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus nach Meran gebracht.Der 36-jährige Patrick Bernhard, gebürtig aus St. Pauls im Überetsch und wohnhaft in Lana, arbeitete im Krankenhaus von Meran als biomedizinischer Analytiker.Bernard war ein begeisterter Sportler: vom Skifahren, über Eishockeyspielen, bis hin zum Surfen. Seine besondere Leidenschaft galt aber dem Mountainbiken. So trainierte er seit Jahren die Jugend im Radclub „Dynamic Bike Team Eppan ASV“.Nach dem Bekanntwerden der Unglücksnachricht, hat das „Dynamic Bike Team Eppan ASV“ ein paar ergreifende Worte auf seiner Facebookseite gepostet: „Das Leben ist manchmal brutal und ungerecht!Patrick, du wurdest viel zu früh aus unserer Mitte gerissen.. wir hatten noch viel vor. Der MTB Kinderkurs wird nicht mehr derselbe sein..Vor allem wünschen wir Dir Denise und den Kindern viel Kraft in dieser dunklen und schwierigen Zeit. Pat, du wersch ins fahln .. du fahlsch ins iaz schun. Pfiati, mochs guat.“