Betrug in der Weihnachtszeit: So können Sie sich schützen

Die Methoden mit denen Betrüger versuchen ihren Opfern das Geld aus den Taschen zu ziehen werden immer skrupelloser. Vielfach versuchen die Gauner das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, um ihnen dann das Geld zu entlocken. Die Betrüger nutzen die tiefen Gefühle, wie die Mutterliebe oder auch das körperlich Gebrechen der Leidtragenden aus, um ihr Vertrauen zu missbrauchen.Der Betrug kann persönlich, telefonisch, per Post oder auch via Internet vollzogen werden. Man kann auf offener Straße angehalten, zuHause aufgesucht oder durch verschiedene Möglichkeiten kontaktiert werden.Ob am Telefon oder an der Tür: Die Carabinieri warnen davor, beim Gespräch mit Fremden vertrauliche Informationen ohne Weiteres preiszugeben. Man solle misstrauisch sein. Hierfür haben die Carabinieri in Zusammenarbeit mit der Diözese Bozen-Brixen in einer Broschüre einige vorbeugende Maßnahmen aufgelistet, die man im Kontakt mit möglichen Betrügern beachten sollte.Besonders im Internet haben in den letzten Jahren die Einkäufe und somit auch der Betrug deutlich zugenommen. Angesichts des zu Shopping-Booms kurz vor Weihnachten, möchte die Post- und Kommunikationspolizei zusammen mit der Online-Verkaufsplattform „Subito“ darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine sichere Nutzung der Online-Dienste sei.„Subito“ ist mit über 13 Millionen Usern im Monat die größte Verkaufsplattform Italiens. „Wir tun viel, um unsere Plattform zu einem sicheren Ort zu machen, aber als Marktführer im privaten Handel in Italien haben wir auch die Verantwortung, unseren Nutzern zu helfen, um sachkundige Entscheidungen zu treffen“, betont Massimiliano Dotti, Customer Experience Director von „Subito“.„Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Postpolizei für uns ausschlaggebend, insbesondere im Hinblick auf die Betrugsvorbeugung. Jeden Tag nutzen 2,7 Millionen Italiener die Plattform für ihre Einkäufe und es ist grundlegend, ihnen eine Verkaufsplattform zu bieten, auf der sie sicher einkaufen und verkaufen können“, so Dotti.Um beim Online-Kauf keine bösen Überraschungen zu erleben, gibt die Post- und Kommunikationspolizei einige Tipps, die es zu beachten gilt.Man sollte sich zunächst immer über das Produkt informieren und auf den Preis achten. Der Preis sollte mit anderen Anzeigen verglichen werden, um sich ein besseres Bild vom Wert des Produktes zu machen, ohne sich von einem zu geringen Betrag locken zu lassen.Zudem sollten Inserate mit klaren und detaillierten Fotos und wenn möglich mit Videos oder virtuellen Rundgängen bevorzugt werden. Auch die Beschreibung des Artikels ist von Bedeutung. Sie sollte gut strukturiert sowie korrekt geschrieben sein und den Käufer mit allen nötigen Informationen versorgen.Man sollte immer den offiziellen Chat der Verkaufsplattform nutzen. Bei jeder Art von Kommunikation garantiert der Aufenthalt auf der offiziellen Plattform immer mehr Sicherheit und Schutz. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man bei jenen Verkäufern vorsichtig sein, die beharrlich bitten, per E-Mail oder alternativem Chat kontaktiert zu werden.Im Internet sollte man seine persönlichen und sensiblen Daten schützen. Es sollte immer sorgfältig überlegt werden, welche Daten man bereitstellt und ob sie für den Kauf wirklich notwendig sind.Des Weiteren sollten niemals externe oder unsichere Links angeklickt und sensiblen Daten oder Zahlungsinformationen preisgegeben werden. Im Zweifelsfall schlägt die Postpolizei vor, sich an das offizielle Support-Center der Plattform zu wenden.Die Experten raten immer die offiziellen Zahlungs- und Versandsysteme, die in den Kaufprozess der Plattform oder App integriert sind, zu wählen. Mit diesen Systemen wird jede Phase des Verkaufs vollständig von der Plattform verwaltet und garantiert. Dank des Kaufschutzes wird das Geld von der Plattform einbehalten und erst nach der Eingangsbetätigung des Artikels an den Verkäufer gesendet.Um ein Geschäft sicher abzuschließen, sollte man darauf achten, immer den integrierten Versand zu wählen, sodass der Status der Sendung überwachet und der gesamte Kauf- und Verkaufsprozess verfolgt werden kann.Die Postpolizei und „Subito“ raten dazu, die Benutzer mit denen man Geschäfte macht, stets zu bewerten. Bewertungen machen die Handelsplattform sicherer und vernetzter. Durch viele Bewertungen kann ein möglicher Betrug besser vorgebeugt werden.Beherzigt man die Tipps der Postpolizei und der Carabinieri, dann steht einem sicheren Weihnachtseinkauf nichts mehr im Weg.

jno