Bewegende Trauerfeier: „Jonas hat seinen größten Gipfel erklommen“

2019 war Jonas dabei, als ein Freund von Lawine getötet wurde

Es war eine bewegende Trauerfeier. - Foto: © mt

„Jonas hat seinen größten Gipfel erklommen“

Zu Beginn der Trauerfeier erinnerte Dekan Knapp an die Todesnachricht vor einer Woche: „Da stand die Zeit für einen Augenblick still“, sagte er. Es sei ein Unfall, der viele Menschen berührt und viele Fragen aufgeworfen hat.Mutter Claudia zeichnete das Leben ihres Sohnes auf, erzählte von seiner unbeschwerten Kindheit zusammen mit seiner Schwester Katharina, seinen Hobbys, Skifahren, Radfahren und später das Modellfliegen.2019 war Jonas mit einem Freund am Speikboden, als eine Lawine abging und sein Freund getötet wurde. Über das Bergsteigen habe Jonas diesen schweren Schicksalsschlag verarbeitet. Er trat der Bergrettung Bruneck bei und interessierte sich für die Bergführerei.Der Ruhepol in seinem Leben sei seine Freundin Eva gewesen. Mit ihr, seinen Freunden, seinem Beruf und in den Bergen sei Jonas glücklich gewesen, unterstrich die Mutter.Auch Eva sprach bei der Trauerfeier ein paar Worte des Dankes für alles was sie mit ihrem Freund erleben durfte.Zum Abschluss der Feier dankte der Vater von Jonas, Christoph Hainz, allen, die der Familie in dieser Woche beigestanden sind und erzählte eine Episode: Bei einer Bergtour mit Bernhard Holzer habe dieser beim Gipfelkreuz bedauert, dass es nicht mehr weiter geht. Für Jonas sei es weiter gegangen, er habe seinen größten Gipfel erklommen, sagte sein Vater.