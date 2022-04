Bibliotheken Grödens laut Audit Überprüfung TOP

Beim Audit, welches vor vielen Jahren vom Land für die öffentlichen Bibliotheken des Landes eingeführt wurde, wird festgestellt, ob gewisse vordefinierte Standards von der geprüften Bibliothek auch erfüllt werden. Das Resultat war bemerkenswert.„Die Überprüfung findet durch externe Auditoren statt. Neben der Feststellung, ob die Standards erfüllt werden, wird auch gemeinsam überlegt, wieso Abweichungen entstehen und wie diese verbessert werden können“ erklärt Elisabeth Kroisleitner von der Bibliotech S. Durich. Die Audits fanden zu drei verschiedenen Terminen und unabhängig voneinander statt. Um das Audit zu bestehen musste eine vorgegebene Mindestpunktzahl erreicht werden.„Mit Genugtuung können wir bekannt geben, dass die Audits nicht nur bestanden, sondern bei manchen Kriterien sogar übertroffen wurden. Dies ist eine sehr gute Leistung, die die engagierte Arbeit und den Einsatz der Bibliotheks Teams, der drei oben genannten Bibliotheken, hervorhebt und die sehr gute Führung der Bibliotheken unterstreicht. Es ist eine Wertschätzung des hohen Niveaus des Bibliothekswesens in Gröden“ unterstreicht stellvertretend für alle Bibliotheken Grödens der Präsident der Bibliothek S. Durich Werner Stuflesser.Die drei Bibliotheken Grödens haben zusammengefasst vor allem bei den folgenden Kriterien die Mindestanforderungen übertroffen. Eine sehr gute Vernetzung zwischen den Bibliotheken, da ein reger Austausch von Medien besteht und auf Leserwünsche aktiv eingegangen wird um den Lesern ein abwechslungsreiches Medienangebot bieten zu können. Sei es hauptamtlichen Leiterinnen und Mitarbeiterinnen, als auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen absolvieren mehr Fortbildungen als vorgeschrieben werden, die Mindestöffnungszeiten werden überschritten und es gibt nur wenige Schließtage im Jahr.Zudem wird eine rege Öffentlichkeitsarbeit unter Zuhilfenahme verschiedenster Medien betrieben, es wird ein überaus großes Angebot an verschiedenen Veranstaltungen, Leseförderprogrammen usw. angeboten. Zudem verfügen die Bibliotheken über einen gemeinsamen aktuellen Internetauftritt und es werden in regelmäßigen Abständen mehr Mitarbeiter Sitzungen organisiert und dokumentiert als vorgeschrieben sind. Man kann wohl behaupten die öffentlichen Bibliotheken in Gröden sind TOP.