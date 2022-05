Biodiversität: Wanderausstellung eröffnet, Malwettbewerb prämiert

In St. Vigil in Enneberg hat Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer am gestrigen Welttag der Biodiverstität (22. Mai) die Sieger des Malwettbewerbs „Male die Vielfalt des Lebens“ für Kinder und Jugendliche der Grund- und Mittelschule prämiert.Den Wettbewerbs hat das Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags in Zusammenarbeit mit dem Zënter Families Mareo (Familienzentrum St. Vigil) organisiert, um junge Menschen für die Vielfalt der Natur und der Arten im Naturpark, aber auch in Südtirol, zu sensibilisieren.Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer dankte allen Kindern für die Teilnahme und überreichte die Auszeichnungen: „Ich habe gestaunt, wie die Kinder die Vielfalt der Biodiversität sehen. Sie erkennen sofort Tiere und Pflanzen; die Sonne hat in keinem Bild gefehlt.“In der Kategorie 1. und 2. Klasse Grundschule sicherte sich Sara Palfrader, in der Kategorie 3., 4. und 5. Klasse Grundschule Lena Feichter den 1. Platz. In der Kategorie Mittelschule ging der Sieg an Chantal Feichter.Im Rahmen der Feierstunde wurde auch die Wanderausstellung „Biodiversität – von der Vielfalt des Lebens“ im Besucherzentrum des Naturparks Fanes-Sennes-Prags offiziell eröffnet. Die Ausstellung wird noch bis 29. Oktober 2022 zu sehen sein.Im Herbst sind auch Aktionen in Zusammenarbeit mit den Schulen geplant. Biodiversität bedeutet „biologische Vielfalt“ oder „Vielfalt des Lebens“ auf der Erde und reicht von der genetischen Vielfalt über den Artenreichtum bis hin zur Vielfalt der Ökosysteme. „Biodiversität macht die Einzigartigkeit unseres Planeten aus und ist zugleich auch die Grundlage für unser Dasein“, unterstrich Landesrätin Hochgruber Kuenzer im Rahmen der Ausstellungseröffnung.„Mit der Wanderausstellung soll ein Gefühl dafür vermittelt werden, was Lebensvielfalt bedeutet – auch im täglichen Leben – und das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Biodiversität gestärkt werden.“Die Ausstellung „Biodiversität – von der Vielfalt des Lebens“ wurde von der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Bildungshaus Kloster Neustift konzipiert und verwirklicht.6 „Ausstellungstürme“ behandeln unterschiedliche Aspekte zum Thema Biodiversität und bringen das Thema auf interaktive und spielerische Weise vor allem Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen näher. Die Ausstellung lädt ein, sich über Bedeutung, Erhaltung und Schönheit der biologischen Vielfalt weltweit und in Südtirol zu informieren.