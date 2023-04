Bischof Muser: „Der Herr ist wirklich auferstanden“

Die Ostermesse im Bozner Dom am heutigen Ostersonntag.

Das Osterfest ist das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr. „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat“, singt die Liturgie an diesem für die Christen festlichsten Tag des ganzen Jahres.Nach dem Matthäus-Evangelium wälzte ein Engel den Stein, mit dem das Grab Jesu verschlossen war, zur Seite. Das Grab war leer. Der Engel verkündete, dass Jesus auferstanden sei. Die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod.Mit dem Ostergruß, den die Christen der Ostkirchen einander zusagen, „Christus ist auferstanden, ja, er ist wahrhaft auferstanden“, eröffnete Bischof Ivo Muser seine Predigt beim Pontifikalamt im Bozner Dom.Auf diesem Fundament müsse sich der christliche Glauben zeigen und bewähren, sagte der Bischof. „Ohne Ostern“, führte der Bischof weiter aus, „fällt alles, was den christlichen Glauben ausmacht, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, es stimmt: Ohne Ostern ist unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos!“Ostern sei nicht die Feier eines Wunders, das in der fernen Vergangenheit geschehen ist. „Es ist“, erklärte der Bischof, „der Wendepunkt, an dem sich der Sinn der ganzen Geschichte entschieden hat - für alle, die auf den Gott des Lebens vertrauen. In Jesus Christus ist an seinem Grab in Jerusalem am ersten Tag der Woche eine Hoffnung für diese Welt entstanden, die selbst der Tod nicht zerstören kann.“