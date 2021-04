Bischof Muser entsendet Stefano Trevisan in Mission in den Südsudan

Bei der Aussendungsfeier mit Bischof Ivo Muser am kommenden Samstag um 18 Uhr in der Pfarrkirche von Milland, wird dem jungen Comboni-Missionar das Missionskreuz übergeben.Die Aussendungsfeier findet im Rahmen der Vorabendmesse in der Josef-Freinademetz-Kirche in Milland statt. Eine kleine Sängergruppe unter der Leitung von Clara Sattler wird die zweisprachige Feier mitgestalten.Die Gläubigen sind dazu herzlich eingeladen: Die Feier wird auch auf dem YouTube-Kanal von RGW TV im Livestream übertragen.

stol