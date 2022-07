Bischof Muser: „Großeltern und alte Menschen sind Hoffnungsträger“

Papst Franziskus hat den „Welttag der Großeltern und älteren Menschen“ erst im Jahr 2020 eingeführt. Er findet nun jährlich am vierten Sonntag im Juli statt. - Foto: © APA/AFP / ANDREAS SOLARO

Papst Franziskus hat den „Welttag der Großeltern und älteren Menschen“ erst im Jahr 2020 eingeführt. Er findet nun jährlich am vierten Sonntag im Juli statt, rund um den Gedenktag der heiligen Anna und Joachim, die als Eltern Marias und damit Großeltern Jesu gelten. Mit diesem Tag lädt der Papst dazu ein, sich der Bedeutung von Senioren im Leben der Gesellschaft bewusst zu werden.Heuer hat der Vatikan anlässlich des Weltseniorentages dazu aufgerufen, mehr Zeit mit älteren Menschen zu verbringen. Zum Welttag der Großeltern und älteren Menschen wird auch heuer wieder ein vollständiger Ablass gewährt.Eine Besonderheit ist, dass auch jene Gläubigen den Ablass erhalten, die an diesem Tag dem von älteren Menschen widmen, sei es persönlich oder mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel auch virtuell.In seiner Botschaft zum Welttag der Großeltern schreibt Papst Franziskus, dass der Welttag eine Gelegenheit sei, noch einmal mit Freude zu sagen, dass die Kirche gemeinsam mit den älteren Menschen feiern will.„Feiern wir gemeinsam! Ich lade euch ein, diesen Tag in euren Pfarreien und Gemeinden bekannt zu machen und die älteren Menschen, die am einsamsten sind, zu Hause oder in den Heimen, in denen sie leben, zu besuchen. Niemand soll diesen Tag in Einsamkeit verbringen. Jemanden zu haben, auf den man warten kann, kann die Blickrichtung der Tage derjenigen ändern, die sich nichts Gutes mehr von der Zukunft erwarten; und aus einem ersten Treffen kann eine neue Freundschaft entstehen. Der Besuch bei einsamen alten Menschen ist ein Werk der Barmherzigkeit unserer Zeit.“Auch Diözesanbischof Ivo Muser hat zum Weltseniorentag eine Botschaft an die ältere Generation gerichtet. Darin schreibt er unter anderem, dass Großeltern und im Grunde alle älteren und alten Menschen eine hoffnungsvolle Beauftragung haben: Häuser bauen für die junge Generation.„Häuser aus Stein werden und müssen es nicht in jeder Familie sein, aber Lebenshäuser sind immer möglich. Lebenshäuser, die Kindern und Jugendlichen ein festes Fundament geben, in denen sie sich einrichten können. Lebenshäuser, in denen sie sich so sicher fühlen, dass sie die Welt neu gestalten können – auch vom Glauben her. Friedlicher, ehrlicher, gerechter, barmherziger, versöhnter. Das ist ein Segen für die Jungen und die Alten.“Der Seniorenseelsorger der Diözese Bozen-Brixen, Josef Torggler, sagt zum Welttag der Großeltern und älteren Menschen: „Nichts von dem, was von Menschen mühsam und ehrlich getan und geleistet wird, geht verloren. Senioren dürfen in großer Dankbarkeit zurückschauen, was sie für Ihre Familien, für ihre Kinder und Enkelkinder, für ihre Bekannten und Freunde, für Nachbarn, für die Kirche und die Dorfgemeinschaft alles getan haben und immer noch tun.“