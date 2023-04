Bischof Muser: „Kirche muss auch gegen den Strom schwimmen“

„Kirche wird nicht überleben, wenn sie jedem Konflikt ausweicht“

Weihejubiläen

Gestorbene Priester

Eine Kirche, so Bischof Muser, die nur im Strom der Meinungen mitschwimme, müsse sich fragen, ob sie wirklich in der Spur des Evangeliums ist.Die Chrisammesse ist die einzige heilige Messe, die außer der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag gefeiert wird. Sie wird vom Bischof gemeinsam mit allen Priestern der Diözese gefeiert. Dadurch wird die Verbundenheit der Priester mit dem Bischof, untereinander und mit dem ganzen Volk Gottes zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam erneuern alle Priester und Diakone ihre Weihe. Bei der Chrisammesse wird das heilige Öl für die Spendung der Sakramente für ein ganzes Jahr geweiht. Das Chrisamöl findet Verwendung bei Taufen, Firmungen, Priesterweihen, sowie bei Weihen von Kirchen, Altären und Glocken.Die heutige Chrisammesse im Brixner Dom eröffnete Bischof Muser mit einem Vergleich: „Den Morgen des Gründonnerstags können wir vergleichen mit einer großen Tür, die sich öffnet, um uns und die ganze Kirche hineinzuführen in das Herzstück und in den Höhepunkt des Kirchenjahres, in das österliche Triduum, das heute Abend beginnt.“In seiner Predigt sagte der Bischof, dass die heutige Kirche den Zuständen und den Erfahrungen der Urkirche immer näherkomme: „Wir sind nicht mehr stark, wir sind nicht mehr viele, einflussreich, wichtig und tonangebend. Wir haben schon lange nicht mehr alles im Griff und gesellschaftlich spielen wir höchstens noch eine Nebenrolle. Träumen wir vielleicht zu viel von einer starken, einflussreichen Kirche nach unseren Plänen und Konzepten, mit abgesicherten, unveränderlichen Strukturen, mit immer klaren Antworten und mit der innerweltlichen Hoffnung, anzukommen und keinen Widerstand zu haben? Die ersten christlichen Gemeinden waren nicht groß und strukturell abgesichert. Sie waren klein, eine Minderheit, gesellschaftlich am Rande und nicht selten sogar verfolgt. Aber sie waren groß in ihrer christlichen Identität und mit einem deutlichen missionarischen Auftrag.“„Kirche heute, das ist meine Überzeugung, wird nicht überleben, wenn sie jedem Konflikt ausweicht und beginnt, unserer Zeit und ihren Moden nach dem Mund zu reden. Eine Kirche, die in unserer komplexen Gesellschaft keinen Widerspruch auslöst, eine Kirche, die nur gelobt werden möchte, weil sie das nachsagt, was „in“ ist und die im Strom der Meinungen mitschwimmt, muss sich fragen, ob sie wirklich in der Spur des Evangeliums ist, in der Spur des gekreuzigten Auferstandenen“, so der Bischof.Einen besonderen Gruß richtete der Bischof an alle Priester und Diakone, die in diesem Jahr ein Weihejubiläum feiern. Es sind dies Rudolf Marini (70-jähriges Priesterjubiläum), Josef Werth, P. Johannes Federspieler OFMCap, Ludwig Lochmann MHM, Alois Stuppner MHM (jeweils 65-jähriges Priesterjubiläum), Walter Außerhofer, Filippo Boninsegna, Alois Flarer, Anton Höller, Alois Innerhofer, Alois Kranebitter, Franz Leitner, Peter Maurberger, Oswald Oberhauser, Andreas Perathoner, Franz Santer, Arthur Werth, Markus Irsara CR, P. Peter Lantschner OT (jeweils 60-jähriges Priesterjubiläum), Thaddäus Gasser, Rudolf Hilpold, Luciano Mabritto, Pierluigi Sartorel, P. Daniel Maas OFMCap, P. Josef Hollweck SVD, Karl Oberprantacher MHM, Jakob Kirchler MHM (jeweils 50-jähriges Priesterjubiläum), Hansjörg Rigger, Giorgio Gallina SDB, P. Gianpietro Pellegrini (jeweils 40-jähriges Priesterjubiläum), Roland Mair, Eduard Fischnaller CR, Arthur Schmitt CR, P. Peter Stuefer OSB, P. Cyrill Greiter OCist, P. Michael Glink OCist und P. Jochen Ruiner SAC (jeweils 25-jähriges Priesterjubiläum). Auch Bischof Michele Tomasi feiert heuer sein 25-jähriges Weihejubiläum.Bischof Muser erinnerte bei der heutigen Chrisammesse auch an die Priester, die seit der Chrisammesse 2022 verstorben sind. Es sind dies Peter Rechenmacher, Alfons Habicher, August Prugger, Johann Tscholl, Alois Aufderklamm, der langjährige Generalvikar Josef Matzneller, Othmar Auer, P. Pius (Franz) Leitner OFMCap, Heinrich Ganthaler, P. Martin Angerer OSB, Luigi Damonte, Thomas (Adolf) Huber CanReg, Gottfried Kaser, Andreas (August) Huber CanReg, Ettore Garollo, Alois Raffl, Vittorino Dallapè, Paul Valentini und Rudolf Hilpold.Die heiligen Öle – neben dem Chrisam- auch das Kranken- und Katechumenenöl - die bei der Chrisammesse geweiht worden sind, werden nun an alle Pfarreien weitergegeben und bei der Spendung der Sakramente der Taufe, der Firmung und der Krankensalbung verwendet.Am morgigen Karfreitag, 7. April 2023, begeht Bischof Muser im Bozner Dom um 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Christi. Die Karfreitagsliturgie aus dem Bozner Dom wird direkt vom diözesanen Sender Radio Grüne Welle übertragen.