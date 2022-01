Blumau: Am Geburtstag mit 2,48 Promille aus dem Verkehr gezogen

Beamte der Karneider Ortspolizei trauten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Blumau ihren Augen nicht: Ein 57-jähriger Einheimischer war an seinem Geburtstag unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw unterwegs. Der Blutalkoholwert lag bei sage und schreibe 2,48 Promille.