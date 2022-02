Blumau: Bankomat gesprengt

Es war etwa 2 Uhr, als der Raika-Bankomat beim MPreis in Blumau gesprengt wurde. Bei der Sprengung entstand großer Sachschaden.Über die Täter ist bisher noch nichts bekannt. Die Carabinieri ermitteln. Am 2. Februar wurde in derselben Gemeinde, in Steinegg, ebenfalls ein Bankomat-Schalter der Raiffeisenkasse gesprengt. Dabei sollen 15.000 Euro erbeutet worden sein.

jot