Blutige Ritual-Tötung in Bruneck: „Hatte mich gegen Gott abgeschottet“

Wie berichtet, hatte Maxim Zanella (30) in seiner Brunecker Wohnung im Rahmen eines okkulten Rituals, an dem er wohl aus Neugier teilgenommen hatte, am 28. Juli 2021 den Tod gefunden. Im Todesfall stehen die Ermittlungen nun nach der Hinterlegung der Telefondaten aus der Tatnacht kurz vor dem Abschluss. + von Roberta Costiuc