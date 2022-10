Bluttat in Bozen – Frau liegt tot in Wohnung

Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung in der Triester Straße in Bozen tot aufgefunden – es könnte sich um Mord handeln. - Foto: © shutterstock

Mordalarm in Bozen: Am Sonntagnachmittag soll in der Triester Straße eine Gewalttat begangen worden sein. Eine junge Frau ist in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden.



Über den möglichen Tathergang ist derzeit noch wenig bekannt – die Staatsanwaltschaft will noch nichts sagen.



Fest steht nur, dass die Frau verheiratet war. Vom Mann scheint derzeit aber jede Spurt zu fehlen.