Bozen: 21-Jähriger wegen versuchten Raubes festgenommen

Um 21.45 Uhr wählte eine junge Frau, die auf den Talferwiesen nahe des Skateparks unterwegs war, den Notruf und meldete einen Raubüberfall auf einen Jugendlichen.Die Carabinieri reagierten schnell und trafen nach nur wenigen Minuten am Ort des Geschehens ein, wo sie auf 3 Jugendliche trafen, die sofort in verschiedene Richtungen flüchteten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen von ihnen nicht weit entfernt, auf dem Siegesplatz, festnehmen. Der 21-Jährige wurde anschließend in das Gefängnis gebracht.In der Zwischenzeit hatte sich das Opfer des versuchten Raubüberfalls in der Carabinieri-Kaserne in der Dantestraße eingefunden, um Anzeige zu erstatten.