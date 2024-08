Bozen: Kleiderdieb geht auf Sicherheitsmann los

Bereits in der Vergangenheit aus Filiale gestohlen

Polizei trifft rechtzeitig ein

Die beiden Männer aus Tunesien sollen versucht haben, aus einer „OVS“-Filiale im Zentrum von Bozen Kleidung zu stehlen: Offenbar ließen die beiden Männer, 18 und 37 Jahre alt, mehrere Kleidungsstücke für Kinder in einem Rucksack verschwinden, um nicht dafür bezahlen zu müssen, heißt es in einer Aussendung der Quästur Dem Sicherheitsbeauftragten des Kleidungsgeschäfts entging dies jedoch nicht: Für ihn waren die beiden keine Unbekannten; schon in der Vergangenheit hatten sie versucht, Kleidung zu entwenden.Als er die beiden Männer aufforderte, die Ware zurückzugeben, habe der 37-Jährige den Sicherheitsbeauftragen angegriffen: Er soll ihm auf die Brust geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben.In der Zwischenzeit hatten die Mitarbeiter der „OVS“-Filiale bereits den Notruf abgesetzt und die Polizeibeamten konnten die beiden Männer von ihrer Flucht abhalten. Sie wurden in die Quästur gebracht und identifiziert.Der mehrfach vorbestrafte 37-Jährige wurde festgenommen. Außerdem hat Quästor Paolo Sartori ein Ausweisungsdekret gegen den Mann ohne Aufenthaltsgenehmigung erlassen. Der 18-Jährige – ebenfalls mehrfach vorbestraft – wurde angezeigt.