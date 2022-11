Bozen: 75-Jährige wird Opfer von Betrug – Polizei mahnt zur Vorsicht

Schockmoment: Seniorin hätte rund 12.000 Euro zahlen müssen

Vorsicht sei geboten

Die Seniorin berichtete den Ordnungshütern, dass sie auf ihrer Festnetznummer einen Anruf von einer Frau erhalten hatte, die behauptete, sie im Namen eines Handelsunternehmens anzurufen um ihr mitteilen zu können, dass sie Anspruch auf diverse Rabatte für eine Reihe von Artikeln habe, die ihr von einem Vertreter in einem Katalog vorgestellt worden waren.Einige Tage später erschien dann ein Vertreter bei der 75-Jährigen. Dieser schloss – ohne ihr einen Katalog zu zeigen oder die Art der Verpflichtung zu nennen – einen Vertrag ab und vereinbarte ein zweites Treffen mit der Seniorin, bei dem sie sich den Katalog ansehen und möglicherweise die Ware kaufen würde.Nachdem der Vertreter gegangen war, stellte die Seniorin nicht nur fest, dass der Vertrag sie zum Kauf von Waren im Wert von 4000 Euro pro Jahr verpflichtete, sondern auch, dass handschriftlich vermerkt war, dass die Bindung für einen Zeitraum von 3 Jahren galt. Damit wäre die Seniorin ganze 12.000 Euro schuldig gewesen.In diesem Fall konnte die 75-Jährige glücklicherweise von ihrem Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach der Vereinbarung Gebrauch machen – wie es in den Rechtsvorschriften für Haustürgeschäfte vorgesehen ist.Ein zweiter Vertreter erschien später dennoch vor der Haustür der Seniorin. Er wurde von den Ordnungshütern kontrolliert. Die Ermittlungen werden nun weiter fortgesetzt, um genauere Informationen über den dubiosen Handel und den damit in Verbindung stehenden Personen zu erhalten.Das Polizeipräsidium erinnert daran, dass in unserem Rechtssystem Haustürgeschäfte legitim sind und der Käufer immer das Recht hat, innerhalb von 14 Tagen zurückzutreten.Weiters seien die Bürger dazu aufgefordert, beim Abschluss dieser Art von Verträgen äußerste Vorsicht walten zu lassen, um zu vermeiden, dass sie gebunden werden, ohne sich dessen voll bewusst zu sein.Bei Notfällen und Unsicherheiten stehen Ihnen die Einsatzkräfte der Polizei unter der Notrufnummer 112 zur Verfügung.