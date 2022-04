Das Feuer brach am Sonntagabend in der Wohnung der Frau in der Abba-Straße am Bozner Boden aus. Die genaue Brandursache wird zurzeit ermittelt, möglicherweise wurde das Feuer aber durch eine Kerze ausgelöst, die umfiel und einen Holzstuhl entzündete.Obwohl der Brand nur ein kleines Ausmaß erreicht und sich nicht weiter ausbreitete, führte er zum Tod der 82-Jährige. Ersten Ermittlungen zufolge starb sie an einer Rauchgasvergiftung.Die Carabinieri haben den Vorfall der Staatsanwaltschaft gemeldet, die nun die Ermittlungen zum Tod der 82-Jährigen aufgenommen hat. Die Berufsfeuerwehr Bozen ist mit den Ermittlungen zur Brandursache betraut.