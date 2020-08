Bozen: Ausgebeulte Kleidung verrät 2 junge Einbrecherinnen

Die Beamten hatten die beiden jungen Damen in Shorts während Kontrollen bemerkt – vor allem aufgrund der auffälligen Ausbuchtung ihrer T-Shirts.Eine erste Kontrolle brachte zunächst ans Licht, dass es sich bei den beiden jungen Frauen um 2 auswärtige Nomadinnen handelte. Bei einer anschließenden Leibesvisitation in der Quästur fand sich schließlich die Erklärung für die seltsam ausgebeulten Oberteile: Die Frauen hatten einen großen Schraubenzieher, zahlreiche Goldschmuckstücke, Uhren, sowie Bargeld unter ihrer Kleidung versteckt.Dank der Gravierungen auf einigen Schmuckstücken, darunter Eheringe, konnte das beschlagnahmte Diebesgut schnell ihren Eigentümern zurückgebracht werden. Diese hatten den Einbruch noch gar nicht bemerkt, da sie unterwegs waren und Besorgungen gemacht hatten.Nach den polizeilichen Untersuchungen in der Quästur wurden die beiden Frauen – eine 19-Jährige aus Reggio Emilia und eine 17-Jährige kroatischer Herkunft – von der Staatsanwaltschaft von Bozen wegen Hehlerei und dem Besitz von Einbruchswerkzeug angezeigt und auf der Stelle der Landeshauptstadt verwiesen.

