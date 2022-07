Bozen: Feuerwehr löscht Garagenbrand rechtzeitig

Der Alarm wurde gegen 5 Uhr ausgegeben: In der Narcisio-Sordo-Straße war ein Brand in einer Box der Tiefgarage eines Wohnhauses entstanden.Das Feuer hatte verschiedenes Material sowie Fahrräder, die sich in der Garage befunden hatten, verbrannt und die Garage durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Rauch entwich auch über die Garagenrampe. Da die Brandschutztüren zum Wohngebäude wie vorgesehen geschlossen waren, war der Wohnbereich jedoch nicht betroffen. Es gab keine Verletzten.Als Brandursache gilt eine elektrischer Defekt als wahrscheinlich. Ein Fahrzeug das sich im Inneren befand wurde nur leicht beschädigt. Der Einsatz konnte nach einer Stunden beendet werden.